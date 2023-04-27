27.04.2023 14:53 Дмитро Колонєй

Коли краще вакцинуватися проти COVID-19 на протязі доби з'ясували медики

Дослідження американських учених показало, що вплив вакцини також залежить від віку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Medical Xpress, медична школа Вашингтонського університету в Сент-Луїсі провела дослідження, яке прояснило коли краще приймати мРНК-вакцину проти COVID-19.

До дослідження були включені дані більш ніж 1,5 мільйона осіб віком від 12 років, які були зареєстровані у великому ізраїльському плані медичного страхування. Багато хто отримав мРНК-вакцину Pfizer. В Ізраїлі четверта доза (іноді звана другою бустерною дозою) пропонувалася лише пацієнтам із ослабленим імунітетом та літнім здоровим дорослим. Для цілей аналізу ранок вважався з 8:00 до 12:00; опівдні був з полудня до 4 години дня; а вечір був з 4 до 7 вечора.

Дослідження покажзало наступне:

вакцина може бути ефективнішою для запобігання інфекціям, якщо дози вводяться в середині дня, а не в інший час. Залежно від віку людини, ефективність вакцини підвищувалася з 8,6% до 25% при введенні в середині дня порівняно з увечері. Щоб дати уявлення про розмір цього ефекту в масштабі населення, дослідники підрахували, що переміщення від 18 до 55 осіб з найменш сприятливого періоду вакцинації (з 16:00 до 19:00) до найбільш сприятливого (з 10:00 до 14:00) запобігає одну поствакцинальну інфекцію.циркадний ритм – природний цикл фізичних та інших змін, через які проходить наш організм протягом 24 годин – може вплинути на реакцію організму на вакцину.

кореляція була найбільш сильною у дітей та підлітків, а також у дорослих віком від 50 років. Дітям та літнім людям, зокрема, не зашкодить вакцинація пізно вранці. та на початку дня».

Дослідники виявили, що ця загальна картина залишалася незмінною, коли вони контролювали стать і умови, що існували раніше. Користь також була присутня для дорослих у середньому віковому діапазоні, але величина ефекту була меншою.

Серед людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом, кожен з яких отримав четверту дозу вакцини, більше госпіталізацій спостерігалося серед тих, хто отримав четверте щеплення після 16:00.

«Цей тип інформації може мати вирішальне значення під час кампанії масової вакцинації, тому що, якщо ви можете орієнтуватися на пріоритетні групи, такі як молодь та люди похилого віку, які, за нашими даними, отримають найбільшу користь від полуденних вакцин проти COVID-19, та вакцинувати їх у оптимальну пору дня, це має принести значну соціальну користь у зниженні проривних інфекцій», — сказав старший автор Джеффрі А. Хаспел, доктор медичних наук, ад'юнкт-професор медицини у відділенні легеневої та інтенсивної терапії.



