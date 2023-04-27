27.04.2023 14:21 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів у США, як Харків дав відсіч ворогу

Мер Харкова Ігор Терехов виступив на панельній дискусії «Місцеве лідерство в Україні: врядування в умовах війни та невизначеності» у США.



Ігор Терехов розповів у США, як Харків дав відсіч ворогу



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов подякував народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України у війні, яку почала російська федерація.

На панельній дискусії «Місцеве лідерство в Україні: врядування в умовах війни та невизначеності» Ігор Терехов розповів, що російські війська планували зайти до Харкова за одну добу. Але завдяки українським військовим, силам територіальної оборони, міжнародним партнерами та звичайним мешканцям Харкову вдалося втримати оборону і дати відсіч ворогу.

«Хочу подякувати усьому американському народу за підтримку України. Для нас це насправді дуже важливо, бо без неї ми б не змогли так обороняти нашу країну, не змогли б захищати демократичні цінності Європи та усього світу. Попереду дуже багато викликів, і ми розраховуємо на міжнародну підтримку, зокрема, підтримку Сполучених Штатів Америки», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОС Т писав, що Ігор Терехов виступить на першій в історії зустрічі мерів міст Північної та Південної Америки.



