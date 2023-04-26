Ігор Терехов виступить на першій в історії зустрічі мерів міст Північної та Південної Америки

Мер Харкова Ігор Терехов перебуває у Сполучених Штатах Америки для проведення перемовин із представниками уряду щодо відновлення Харкова.
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Тим, хто любить тиснути на оточуючих, доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
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