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26.04.2023  17:31   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов виступить на першій в історії зустрічі мерів міст Північної та Південної Америки

Мер Харкова Ігор Терехов перебуває у Сполучених Штатах Америки для проведення перемовин із представниками уряду щодо відновлення Харкова.


Ігор Терехов виступить на першій в історії зустрічі мерів міст Північної та Південної Америки
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов виступить на Саміті міст Північної та Південної Америки, який відбудеться 27-28 квітня у Денвері (штат Колорадо). Такий форум проводиться вперше та спрямований на заохочення місцевих органів влади та громадських лідерів до вирішення питань економічного співробітництва, мобілізації інвестицій, міграції, клімату, демократичного управління та цифрової трансформації.
 
У ньому візьмуть участь мери багатьох міст із країн Західної півкулі. З лідерами місцевого самоврядування зустрінеться Державний секретар США Ентоні Блінкен.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов перебуває у Сполучених Штатах Америки для проведення перемовин із представниками уряду. Мета візиту - обговорити відновлення Харкова.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, сша, харків
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