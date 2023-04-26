Ігор Терехов проведе переговори з представниками американського уряду

Харківський міський голова приїхав до Сполучених Штатів Америки, щоб досягти домовленостей по відбудові Харкова.
Про це Ігор Терехов написав у совєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
«Сьогодні я у Сполучених Штатах задля переговорів з представниками американського уряду. Головна мета всіх зустрічей - відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID», – написав мер Харкова.
За словами Ігоря Терехова, ця поїздка - надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього.
«Впевнений, що разом ми досягнемо потужних результатів», – підсумував міський голова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Департамент освіти Харківської міськради налагоджує співпрацю з ООН щодо відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів навчальних закладів.
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