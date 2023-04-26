Картину «Харківський щоденник війни» встановили у метрополітені

На станції метро "Пушкінська" встановлено картину з проекту "Україна понад усе. Харківський щоденник війни"
Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі метрополитену, це робота заслуженого художника України Олега Лазаренка, яка виповнена у техниці мозаїчного кольоропису.
Художник зазначив, що його робота є маніфестом незламності і героїзму українського народу, посвячена українським захисникам, волонтерам та харків'янам, загиблим та постраждалим в боротьбі.
Картина відображає філософію Григорія Сковороди. На ній зображено святого Архангела Михаїла, Богородицю, апостола Іоана та військо світлих янголів, які допомагають Україні перемогти темні сили.
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