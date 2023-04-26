26.04.2023 09:48 Рита Парфенова

Директорка куп'янського музею загинула на робочому місці під час ракетного удару

Директорка Куп'янського краєзнавчого музею, Ірина Анатоліївна Осадча, загинула під час ракетного удару, виконуючи свої обов'язки на робочому місці.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала директорка Харківського історичногоу музею імені М.Ф.Сумцова Ольга Сошникова, передає РЕДПОСТ.



Виконуючи свій обов'язок, на своєму робочому місці - в музеї, рятуючи людей і колекцію загинула директор Куп'янського краєзнавчого музею Ірина Анатоліївна Осадча.



За словами Сошниковой, Осадча була директором музею понад 10 років. «Під її керівництвом музей був одним з кращих на Харківщині, це був осередок культурного життя Куп'янська», – написала вона.



Під керівництвом пані Ірини, колектив активно займався проектним менеджментом і завдяки виграним грантам активно розвивався.



Коли Куп'янськ був під окупацією, майже з початку повномаштабного російського і до вересня 2022 Ірина Анатоліївна робила все можливе, щоб врятувати музейні предмети. Після звільнення міста продовжила цю важливу роботу з рятування нашої культурної спадщини.



Також повідомляється, що разом із Іриной Осадчей загинула музейна робітниця, яка нещодавно була прийнята на роботу. Жінки загинули на робочому місці, до останнього пакуючи колекцію для евакуації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.



