Ракетний удар по Куп'янську: оновлені дані про постраждалих

Дві людини загинули, 10 поранені внаслідок ракетного удару по Куп'янську Харківської області.
Згідно з оновленими даними, у результаті ракетного удару по Куп'янську загинули дві жінки - 54 та 57 років.
Десять людей отримали поранення, з яких чотири госпіталізовані, а ще шість отримали незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці події.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.
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