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26.04.2023  09:01   Рита Парфенова

Ракетний удар по Куп'янську: оновлені дані про постраждалих

Дві людини загинули, 10 поранені внаслідок ракетного удару по Куп'янську Харківської області.

ракетний удар по Куп'янську
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА.

Згідно з оновленими даними, у результаті ракетного удару по Куп'янську загинули дві жінки - 54 та 57 років.

Десять людей отримали поранення, з яких чотири госпіталізовані, а ще шість отримали незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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