Ракетний удар по Куп'янську: оновлені дані про постраждалих

Згідно з оновленими даними, у результаті ракетного удару по Куп'янську загинули дві жінки - 54 та 57 років.

Десять людей отримали поранення, з яких чотири госпіталізовані, а ще шість отримали незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.