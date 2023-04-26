26.04.2023 08:33 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 квітня.

Протягом доби з 25 по 26 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий ракетний удар;

1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.



