Харківщина на ранок 26 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 квітня.
Протягом доби з 25 по 26 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий ракетний удар;
1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;
5 – для надання допомоги населенню;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.
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