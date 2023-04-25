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25.04.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по музею Куп'янська: 6 осіб отримали поранення, дві жінки загинули

Інформація про обстріл надійшла до поліції 25 квітня близько 09:20.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За словами заступника начальника Куп'янского райвідділу поліції Ігоря Лапіна, за адресою негайно виїжджала слідчо-оперативна група Куп'янського РВП, вибухотехніки та поліцейські зведеного загону ГУНП в Луганській області. 
 
«Поліцейські і рятувальники оперативно прибули на місце події, вели розкопки та рятувальні дії, була надана допомога кільком постраждалим, відкопана одна людина, на жаль, вона загинула», - розповів Ігор Лапін.
 
Правоохоронці провели огляд місця події, розбір завалів. Вилучили речові докази. Встановлено, що в музей, де в цей час знаходилися співробітники Управління культури, молоді та спорта, влучили дві ракети С-300: одна – безпосередньо в будівлю, друга – на територію музею, утворивши велику вирву. Також пошкодження зазнали будівлі, розташовані поруч. 
 
 На теперішній час відомо, що в результаті ворожої атаки загинули 53 та 56-річні жінки. Тілесні ушкодження отримали 6 людей – 43 та 63-річні чоловіки, а також 35, 55, 56 і 58-річні жінки. П'ятьох постраждалих доставили до лікарні. Один чоловік відмовився від госпіталізації.
 
 Слідчі Куп'янського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодекса України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло чоловіка.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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