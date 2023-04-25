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25.04.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка

Правоохоронці ексгумувала тіло літнього мешканця Харківщини, який загинув внаслідок російської агресії.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час окупації села Черкаські Тишки Харківського району 73-річний чоловік в ході обстрілу отримав травми, не сумісні з життям.
 
Трагедія сталася 28 березня минулого року. На момент обстрілу постраждалий знаходився у себе вдома. Родичі поховали його на місцевому кладовищі. 
 
25 квітня слідчі відділення поліції № 1 ХРУП № 2 під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ексгумували тіло чоловіка. Для встановлення причини смерті рештки загиблого направлені на судово-медичну експертизу.
 
Слідчі дії проводились у рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрили інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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