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25.04.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові викрили інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії

Кіберфахівці СБУ встановили, що 55-річна мешканка Харкова розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали, де виправдовувала збройну агресію росії проти України та визнавала її правомірною.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
 За його словами, для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітаторка використовувала сторінку у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".
 
У цих матеріалах харків'янка виправдовувала збройну агресію рф проти України, визнавала її правомірною, а також підтримувала загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїй сторінці зловмисниця публічно закликала до підтримки збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора та до співпраці з ними.
 
Наразі зловмисниці повідомлено  про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Викриття і документування протиправної діяльності відбувалося за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила колаборанта, який вступив до окупаційного "мвд рф".
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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