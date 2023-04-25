25.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова відновлюють водоводи

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району комплексу «Харківводопостачання» оперативно відновлюють водоводи Салтівського житлового масиву, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, напередодні ремонтники закінчили перекладку 15 метрів аварійного трубопроводу у приватному секторі на вулиці Березовській. Також завершили підключення 15 метрів введення в лікувальний корпус, який готують до відкриття по вулиці Метробудівників,

«У період інтенсивних обстрілів соціальні об'єкти на Північній Салтівці не функціонували. На сьогодні жителі цього району, що найбільш постраждав від ворожої агресія, масово повертаються додому і завдання міських служб оперативно відновити зруйновані будинки та споруди. Ми, своєю чергою, контролюємо та проводимо підключення зовнішніх мереж до об'єктів, які ремонтують та готують до заселення або подальшої експлуатації.

Плануємо не лише реконструкцію аварійних ділянок водоводів, а й масштабні перекладки. Зокрема, сьогодні розпочали підготовчі роботи із заміни технічно зношеної гілки трубопроводу по вулиці Героїв Праці», - зазначив Віталій Чупандін.

Напередодні ремонтниками комплексу «Харківводопостачання» було оперативно ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках водоводів та відремонтовано 6 оглядових колодязів

Сьогодні, 25 квітня, бригади АВР розпочали ремонтні роботи на 8 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання.



