    
Главная Новини Харкова ЖКГ У житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання
24.04.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили газорегуляторний пункт у Київському районі, пошкоджений у результаті бойових дій.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Пункт був пошкоджений рік тому через російські обстріли. Щоб зберегти газопостачання мікрорайону, фахівці «Харківміськгазу» оперативно усунули аварійну ситуацію та заварили отвори від уламків снаряду.
 
«Газовики повністю замінили шафовий газорегуляторний пункт для безперебійного газорозподілу. Завдяки автоматизованій роботі регуляторів тиску нова шафа здатна забезпечувати стабільність тиску в мережі», - зазначили в АТ «Харківміськгаз»
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 ЖКГ У Харкові відновлюють будинки пошкоджені обстрілами 24.04 ЖКГ Газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області 21.04 ЖКГ Енергетики продовжують відновлювати світло у Богодухівському районі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 