24.04.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили газорегуляторний пункт у Київському районі, пошкоджений у результаті бойових дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Пункт був пошкоджений рік тому через російські обстріли. Щоб зберегти газопостачання мікрорайону, фахівці «Харківміськгазу» оперативно усунули аварійну ситуацію та заварили отвори від уламків снаряду.

«Газовики повністю замінили шафовий газорегуляторний пункт для безперебійного газорозподілу. Завдяки автоматизованій роботі регуляторів тиску нова шафа здатна забезпечувати стабільність тиску в мережі», - зазначили в АТ «Харківміськгаз»

Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області.



