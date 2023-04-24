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24.04.2023  17:46   Дмитро Колонєй

В Україні змінюються ціни на макарони: як саме

Що діється з цінами на макаронні вироби на ринку України.

Змінюються ціни на макарони: як саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Знай.UA , не зважаючи на те, що макаронні вироби залишаються одними з найдоступніших продуктів, ціни на них продовжують дорожчати.
 
Вермішель довга в середньому продається за 28,60 гривні за кілограм. Цікаво, що цінник залишився на тому ж рівні, що і в березні.
 
Водночас вермішель коротка подорожчала. Якщо у березні за кілограм продукту доводилося платити в середньому 30,07 гривні, то у другій половині квітня – 30,40 гривні.
 
Середній цінник на макарони пір'я становить 29,55 гривні за кілограм. Якщо порівнювати з минулим місяцем, коли вартість продукту становила 30,26 гривні, цінник трохи знизився.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що яйця, фрукти та овочі зросли у ціні на чверть.
 

 


Источник:   Знай. UA
 Тэги:  ціни, макарони, продукти
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