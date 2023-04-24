24.04.2023 17:46 Дмитро Колонєй

В Україні змінюються ціни на макарони: як саме

Що діється з цінами на макаронні вироби на ринку України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Знай.UA , не зважаючи на те, що макаронні вироби залишаються одними з найдоступніших продуктів, ціни на них продовжують дорожчати.

Вермішель довга в середньому продається за 28,60 гривні за кілограм. Цікаво, що цінник залишився на тому ж рівні, що і в березні.

Водночас вермішель коротка подорожчала. Якщо у березні за кілограм продукту доводилося платити в середньому 30,07 гривні, то у другій половині квітня – 30,40 гривні.

Середній цінник на макарони пір'я становить 29,55 гривні за кілограм. Якщо порівнювати з минулим місяцем, коли вартість продукту становила 30,26 гривні, цінник трохи знизився.



