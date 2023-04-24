    
Главная Новини Харкова Освіта Перехід на 12-річну систему шкільної освіти: в МОН дали роз'яснення
24.04.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти: в МОН дали роз'яснення

Згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.
 
«Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено.
 
Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають»,- повідомили у Міністерстві.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що клас безпеки відкрили у Харкові на базі пожежно-рятувальної частини.
 

Источник:   МОН України
 Тэги:  мон, освіта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 Освіта МОН обнародовало расписание вступительных экзаменов в магистратуру 22.07 Освіта МОН запустило серию видеоразъяснений по наиболее распространенным вопросам для абитуриентов 24.06 Освіта Заработала «горячая линия» МОН по вступительной кампании – 2019
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 