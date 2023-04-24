24.04.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти: в МОН дали роз'яснення

Згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.

«Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено.

Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають»,- повідомили у Міністерстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що клас безпеки відкрили у Харкові на базі пожежно-рятувальної частини.



