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11.01.2022  11:45   Виталий Хиневич

МОН обнародовало расписание вступительных экзаменов в магистратуру

В ведомстве опубликовали график и список экзаменационных предметов для поступления в магистратуру.

Экзамен
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
 
Сообщается, что Единый вступительный экзамен проведут 22 июня. Единственное профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей, а именно тестирования знаний общей учебной компетентности, который пройдет 20 июня, а также предметного тестирования. Регистрация абитуриентов начнется 26 апреля и продлится до 17 мая текущего года.
 
Предметное тестирование состоится в следующие дни:
  • экономика и международная экономика – 24 июня;
  • право и международное право – 24 июня;
  • учет и финансы – 29 июня;
  • политология и международные отношения – 29 июня;
  • психология и социология – 29 июня;
  • управление и администрирование – 1 июля.
 
Кроме этого определена, дополнительна дата сессии ЕВИ для тех, кто не зарегистрировался для участия в основной сессии или имеет желание пройти ее повторно, она состоится 10 сентября. Регистрация на такую сессию откроется 26 июля и продлится до 4 августа. 
 
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 23 мая по 17 июня 2022 года.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  мон, харьков, экзамены
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