11.01.2022 11:45 Виталий Хиневич

МОН обнародовало расписание вступительных экзаменов в магистратуру

В ведомстве опубликовали график и список экзаменационных предметов для поступления в магистратуру.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что Единый вступительный экзамен проведут 22 июня. Единственное профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей, а именно тестирования знаний общей учебной компетентности, который пройдет 20 июня, а также предметного тестирования. Регистрация абитуриентов начнется 26 апреля и продлится до 17 мая текущего года.

Предметное тестирование состоится в следующие дни:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

Кроме этого определена, дополнительна дата сессии ЕВИ для тех, кто не зарегистрировался для участия в основной сессии или имеет желание пройти ее повторно, она состоится 10 сентября. Регистрация на такую сессию откроется 26 июля и продлится до 4 августа.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 23 мая по 17 июня 2022 года.