11.01.2022 11:45 Виталий Хиневич
МОН обнародовало расписание вступительных экзаменов в магистратуру
В ведомстве опубликовали график и список экзаменационных предметов для поступления в магистратуру.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Сообщается, что Единый вступительный экзамен проведут 22 июня. Единственное профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей, а именно тестирования знаний общей учебной компетентности, который пройдет 20 июня, а также предметного тестирования. Регистрация абитуриентов начнется 26 апреля и продлится до 17 мая текущего года.
Предметное тестирование состоится в следующие дни:
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экономика и международная экономика – 24 июня;
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право и международное право – 24 июня;
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учет и финансы – 29 июня;
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политология и международные отношения – 29 июня;
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психология и социология – 29 июня;
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управление и администрирование – 1 июля.
Кроме этого определена, дополнительна дата сессии ЕВИ для тех, кто не зарегистрировался для участия в основной сессии или имеет желание пройти ее повторно, она состоится 10 сентября. Регистрация на такую сессию откроется 26 июля и продлится до 4 августа.
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