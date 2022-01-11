11.01.2022 11:26 Рита Парфенова

Фотовыставка «Натюрморт» открывается в Харькове

С 13 января по 5 февраля в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет фотовыставка «Натюрморт».

Эта выставка является итоговым результатов Всеукраинского фотоконкурса, передает РЕДПОСТ. На ней будут представлены лучшие фотографии участников конкурса из Харькова, Киева, Одессы, Чернигова, Днепра, Винницы, Черновцов и др.



В экспозицию вошли работы как традиционного «живописного» типа, так и более экспериментальные – монохром, минимализм в натюрморте, фото-арт в натюрморте. Однако по словам организаторов всем авторам удалось передать основную мораль натюрморта – противопоставление быстротечному и вечному.



Открытие выставки состоится 13 января в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд. Вход свободный. Мероприятие состоится с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Время работы выставки: понедельник-пятница с 11.00 до 19.00, по субботам с 11.00 до 18:00, выходной воскресенье.

Напомним, 6 и 7 января в центре "Фома" прошла выставка работ воскресных школ Харькова: фото.