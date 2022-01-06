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06.01.2022  20:50   

В Харькове проходит выставка детских рождественских работ (фото)

6 и 7 января в центре "Фома" проводится выставка работ воскресных школ Харькова, сообщает РЕДПОСТ.

Благая весть, выставка работ, Рождество, Харьков

В канун Рождества в центре "Фома" открылась выставка работ воскресных школ при храмах Харькова на рождественскую тематику. 
 
Представлены работы в разных техниках - от карандаша и акварели до объемных композиций из различных материалов. 
 
"Вживую" выставка производит очень позитивное, светлое впечатление. Полюбоваться на работы можно с 10-00 до 20-00 7 января по адресу:  Харьков, ул. Университетская, 10, центр “ФОМА”.

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Тэги:  рождество, выставка, дети, харьков
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