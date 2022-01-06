06.01.2022 19:37 Дмитрий Колоней

Браконьеры под Харьковом наловили на полтора миллиона и три года тюрьмы (фото)

Злоумышленников под Харьковом поймала полиция.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, стражи порядка и экологи 5 января 2022 года обнаружили мужчину и женщину, ловивших рыбу у Артемовского залива с помощью лесных сеток. Так как это запрещенный способ ловли, было изъято 90 рыб и 2 сетки. А ущерб государству составил 176 900 гривен.

Оказалось,,что эти браконьеры уже сталкивались с полицией. В ноябре 2021 года правоохранители Чугуевского райуправления в их остановленном авто нашли лодку и 20 мешков с рыболовными сетками и рыбой. По словам 38-летней женщины и 41-летнего мужчины, которые находились в транспортном средстве, рыбу выловили на Печенежском водохранилище. Для документирования факта преступления на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тогда полицейские изъяли 1 559 рыб на сумму 1 250 000 гривен.

6 января, в ходе обыска на территории домовладения женщины, изъято 66 рыболовных сеток и 180 раколовок. В целом браконьеры незаконно выловив 1 649 рыб на сумму 1 426 900 гривен. Злоумышленникам грозит до 3 лет ограничения свободы.