Как работают воры в центре Харькова: запись момента кражи на Пушкинской (видео)

О воровстве на глазах у двух продавщиц в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - кража в магазине на одной из центральных улиц города. Видеозапись преступления четко показывает, как действовал вор. В магазине Cherry Land на он зашел с пакетами и долго рассматривал вещи в магазине. Затем начал и "заговаривать зубы" одной из работниц магазина, отвлекая, чтобы они не присмаривались к тому, что он в это время делал рукаими. Этому способствовала и вешалка, прикрывавшая его от обеих девушек, решивших не двигаться с места во время беседы. В итоге вор засунул в один из пакетов снятую с вешалки кофту.
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Напомним, ранее мы писали о том, как двух парней обокрали за 20 минут, стащив аккумулятор, пока они ходили за пиццей.
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