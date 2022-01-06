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06.01.2022  18:30   Дмитрий Колоней

Как работают воры в центре Харькова: запись момента кражи на Пушкинской (видео)

О воровстве на глазах у двух продавщиц в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - кража в магазине на одной из центральных улиц города. Видеозапись преступления четко показывает, как действовал вор. В магазине Cherry Land на он зашел с пакетами и долго рассматривал вещи в магазине. Затем начал и "заговаривать зубы" одной из работниц магазина, отвлекая, чтобы они не присмаривались к тому, что он в это время делал рукаими. Этому способствовала и вешалка, прикрывавшая его от обеих девушек, решивших не двигаться с места во время беседы. В итоге вор засунул в один из пакетов снятую с вешалки кофту. 

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Напомним, ранее мы писали о том, как двух парней обокрали за 20 минут, стащив аккумулятор, пока они ходили за пиццей. 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, пушкинская
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