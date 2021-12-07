В Харькове неизвестный обчистил туалет в магазине (видео)
В центре Харькова объявился туалетный вор.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 6 декабря 2021 года некий персонаж, попросившийся в туалет в магазине на Рымарской, обокрал его. На записи видно, что мужчина зашёл в уборную с пустым пакетом, а вышел уже с полным "добычи".
Воришка забрал из коморки (с полочки, скрытой за туалетом) все мусорные пакеты, моющее, мочалки, бумажные полотенца, туалетную бумагу и освежитель воздуха. Забрал даже мусорный пакет, который был в урне. Комментирующие событие люди не скупились в эпитетах, оценивая неадекватного персонажа.
Напомним, ранее мы писали о дебошире с кастрюлей на голове, который крушил Макдональдс во "Французском бульваре".