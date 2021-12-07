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07.12.2021  17:00   Дмитрий Колоней

В Харькове неизвестный обчистил туалет в магазине (видео)

В центре Харькова объявился туалетный вор.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 6 декабря 2021 года некий персонаж, попросившийся в туалет в магазине на Рымарской, обокрал его. На записи видно, что мужчина зашёл в уборную с пустым пакетом, а вышел уже с полным "добычи". 
 
 
Воришка забрал из коморки (с полочки, скрытой за туалетом) все мусорные пакеты, моющее, мочалки, бумажные полотенца, туалетную бумагу и освежитель воздуха. Забрал даже мусорный пакет, который был в урне. Комментирующие событие люди не скупились в эпитетах, оценивая неадекватного персонажа.
 

Напомним, ранее мы писали о дебошире с кастрюлей на голове, который крушил Макдональдс во "Французском бульваре".
  
Тэги:  воровство, кража, харьков, обокрал туалет
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