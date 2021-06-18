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18.06.2021  16:57   

Дебош в магазине: в Харькове избита продавец и устроен погром (ВИДЕО)

О хулиганстве в Харькове сообщают очевидцы.

В Харькове дебошир избил продавца и разгромил магазин. Новости Харьков

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - чревычайное происшествие.

Вечером, около 19:30 17 июня 2021 года на Малой Рогани неадекватный персонаж устроил дебош в магазине.

Хулиган напал на продавца, побил витрины.

Им был разбит также терминал внутри торговой точки.

Напомним, что ранее мы сообщали о полуночном дебоше в больнице под Харьковом, который устроили пьяные братья.

Тэги:  хулиганство, дебош, харьков, избиение, погром
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