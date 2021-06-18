Дебош в магазине: в Харькове избита продавец и устроен погром (ВИДЕО)

О хулиганстве в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - чревычайное происшествие.
Вечером, около 19:30 17 июня 2021 года на Малой Рогани неадекватный персонаж устроил дебош в магазине.
Хулиган напал на продавца, побил витрины.
Им был разбит также терминал внутри торговой точки.
Напомним, что ранее мы сообщали о полуночном дебоше в больнице под Харьковом, который устроили пьяные братья.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Пришло время самых коротких"воробиных" ночей.
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