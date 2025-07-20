20.07.2025 21:02 Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини вночі увірвався до ТЦК та влаштував бійку

Поліцейські затримали нападника, який травмував правоохоронця на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Кегичівці Берестинського району 20 липня 2025 року о 01:45 правоохоронці перевіряли документи місцевого жителя, який перебував у розшуку як ухилянт. Чоловіка було передано до Берестинського РТЦК та СП для подальшого оформлення відповідних матеріалів.

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У цей час до приміщення центру комплектації увірвався 20-річний місцевий мешканець. Він поводився агресивно та чинив опір поліцейським, вдарив одного з них. У результаті правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Дебошира затримано. Відкрито кримінальне провадження про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Молодику загрожує п’яти років за гратами.