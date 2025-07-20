20.07.2025 21:35 Дмитро Колонєй

У парламенті збираються дозволити виїзд чоловікам за межі України: що відомо

Подробиці щодо ініціативи народних обранців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив , що Ініціатив в парламенті дуже багато та що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету.

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Ідеї щодо виїзду чоловіків 18-24 років є в парламенті, але яким буде рішення Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки – поки невідомо.

“Від 18 до 25 років – це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений – я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією”, – додав Стефанчук.