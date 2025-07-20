20.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Шарлотка з абрикосами на сковороді: десерт без духовки

Якщо раптом захотілося чогось солоденького, але вовтузитися з духовкою немає ні сил, ні часу.

Як пише РЕДПОСТ , пропонуємо варіант простого і швидкого рецепту, який дозволить вам насолодитися ароматним пирогом без зайвого клопоту, використовуючи лише звичайну сковороду.

Шарлотка з абрикосами

Продукти:

120 г цукру

80 г борошна

30 г вершкового масла

3 яйця

250 г абрикосів

1 ст. рослинної олії

0,5 ч.л. розпушувача

Покроковий рецепт приготування:

Збити яйця з|із| цукром до пишної світлої маси. Просіяти борошно та розпушувач прямо в яєчну суміш. Акуратно перемішати тісто до однорідності лопаткою чи віночком. Змастити сковорідку з антипригарним покриттям сумішшю вершкового та олії. Викласти абрикоси, нарізані часточками на дно сковороди. Залити абрикос підготовленим тестом. Накрити кришкою сковороду. Готувати шарлотку на середньому вогні 10-15 хвилин, поки верх не схопиться і не буде рідким. Акуратно перевернути шарлотку на інший бік за допомогою великої тарілки чи кришки. Готувати шарлотку без кришки ще 7-10 хвилин до золотистої скоринки та повної готовності.