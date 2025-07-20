20.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй
Шарлотка з абрикосами на сковороді: десерт без духовки
Якщо раптом захотілося чогось солоденького, але вовтузитися з духовкою немає ні сил, ні часу.
Як пише РЕДПОСТ
, пропонуємо варіант простого і швидкого рецепту, який дозволить вам насолодитися ароматним пирогом без зайвого клопоту, використовуючи лише звичайну сковороду.
Шарлотка з абрикосами
Продукти:
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120 г цукру
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80 г борошна
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30 г вершкового масла
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3 яйця
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250 г абрикосів
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1 ст. рослинної олії
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0,5 ч.л. розпушувача
Покроковий рецепт приготування:
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Збити яйця з|із| цукром до пишної світлої маси.
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Просіяти борошно та розпушувач прямо в яєчну суміш.
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Акуратно перемішати тісто до однорідності лопаткою чи віночком.
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Змастити сковорідку з антипригарним покриттям сумішшю вершкового та олії.
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Викласти абрикоси, нарізані часточками на дно сковороди.
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Залити абрикос підготовленим тестом.
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Накрити кришкою сковороду.
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Готувати шарлотку на середньому вогні 10-15 хвилин, поки верх не схопиться і не буде рідким.
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Акуратно перевернути шарлотку на інший бік за допомогою великої тарілки чи кришки.
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Готувати шарлотку без кришки ще 7-10 хвилин до золотистої скоринки та повної готовності.
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