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20.07.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Шарлотка з абрикосами на сковороді: десерт без духовки

Якщо раптом захотілося чогось солоденького, але вовтузитися з духовкою немає ні сил, ні часу.

Як приготувати шарлотку з абрикосами на сковороді: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо варіант простого і швидкого рецепту, який дозволить вам насолодитися ароматним пирогом без зайвого клопоту, використовуючи лише звичайну сковороду. 
 

Шарлотка з абрикосами

Продукти:

  • 120 г цукру
  • 80 г борошна
  • 30 г вершкового масла
  • 3 яйця
  • 250 г абрикосів
  • 1 ст. рослинної олії
  • 0,5 ч.л. розпушувача
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Збити яйця з|із| цукром до пишної світлої маси.
  2. Просіяти борошно та розпушувач прямо в яєчну суміш.
  3. Акуратно перемішати тісто до однорідності лопаткою чи віночком.
  4. Змастити сковорідку з антипригарним покриттям сумішшю вершкового та олії.
  5. Викласти абрикоси, нарізані часточками на дно сковороди.
  6. Залити абрикос підготовленим тестом.
  7. Накрити кришкою сковороду.
  8. Готувати шарлотку на середньому вогні 10-15 хвилин, поки верх не схопиться і не буде рідким.
  9. Акуратно перевернути шарлотку на інший бік за допомогою великої тарілки чи кришки.
  10. Готувати шарлотку без кришки ще 7-10 хвилин до золотистої скоринки та повної готовності.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати лаваш з тунцем.
 
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Тэги:  рецепт, десерт, шарлотка, абрикос, цукор, борошно, масло, яйця, олыя, розпушувач
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