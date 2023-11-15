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15.11.2023  21:41   

Готуємо гарбузовий кекс із апельсиновим сиропом

Рецепт смачної та яскравої страви.

Як приготувати гарбузовий кекс із апельсиновим сиропом
 
Як пише РЕДПОСТ, це рецепт щільного і вологого гарбузового кексу, в якому гарбуз у смаку практично не відчувається, а ароматна цитрусова заливка вносить в нього свій колорит.
 

Що варто врахувати

 
  • Заздалегідь дістати олію, яка знадобиться кімнатної температури.
  • Гарбузове пюре використовується заздалегідь приготоване. Якщо заморожене пюре, варто заздалегідь розморозити його.
  • Ванільний цукор краще використовувати зі шматочками меленого стручка ванілі, ванілін за якістю та ароматом сильно програє.
  • Об'єм тесту розрахований на стандартну прямокутну форму для кексу.
  • Скляні, керамічні та антипригарні форми можна ніяк додатково не обробляти, охолоджений кекс вискакує з них сам.
  • При остиганні сироп загусне, для нанесення його на кекс може знадобитися розігріти сироп.

Гарбузовий кекс із апельсиновим сиропом

Продукти (на 9 порцій):

 
  • Масло вершкове (краще маргарином не замінювати) – 125 г
  • Цукор – 175 г
  • Яйце куряче - 3 шт.
  • Гарбуз – 200 г у вигляді пюре
  • Борошно пшеничне – 250 г
  • Ванільний цукор – 1 ч.л.
  • Розпушувач тесту – 1 год.
  • Сіль – 1 щіпка (-і)
  • Апельсин – 1 шт.
  • Лимон – 0.5 шт.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Включити духовку на розігрівання до 180°С.
  2. У велику миску викласти розм'якшене масло, 100 г цукру із загального обсягу, ванільний цукор та сіль.
  3. Збити міксером на високій швидкості 3-4 хвилини до повітряного світлого крему.
  4. Додати в масляну суміш яйця та гарбузове пюре,
  5. Збити міксером до поєднання компонентів.
  6. Додати в тісто борошно з розпушувачем,
  7. Перемішати лопаткою до однорідності.
  8. Викласти тісто у форму
  9. Розрівняти поверхню лопаткою.
  10. Випікати кекс при 180 ° С 40-45 хвилин на режимі верх-низ. Час приготування може змінюватися через особливості духовки та розмір форми. Готовність перевірити зубочисткою.
  11. З апельсина зняти цедру (лише верхній шар).
  12. Віджати сік з лимона та апельсина, має вийти близько 150 г. За потреби можна віджати ще сік.
  13. Для приготування сиропу в невеликий ківш або сотейник влити цитрусовий сік, додати 75 г цукру,
  14. Довести всі інгредієнти до кипіння.
  15. Зменшити вогонь, варити сироп, помішуючи лопаткою, 10-15 хвилин. Може знадобитися різна кількість часу, залежно від вибраного посуду та нагрівання.
  16. Готовий кекс полити сиропом
  17. Посипати апельсиновою цедрою.
  18. Кекс можна їсти відразу теплим або дочекатися, поки він охолоне.
Смачного!
 
 
Тэги:  рецепт, укус, масло, цукор, яйце, борошно, гарбуз
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