15.11.2023 21:41
Готуємо гарбузовий кекс із апельсиновим сиропом
Рецепт смачної та яскравої страви.
Як пише РЕДПОСТ
, це рецепт щільного і вологого гарбузового кексу, в якому гарбуз у смаку практично не відчувається, а ароматна цитрусова заливка вносить в нього свій колорит.
Що варто врахувати
-
Заздалегідь дістати олію, яка знадобиться кімнатної температури.
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Гарбузове пюре використовується заздалегідь приготоване. Якщо заморожене пюре, варто заздалегідь розморозити його.
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Ванільний цукор краще використовувати зі шматочками меленого стручка ванілі, ванілін за якістю та ароматом сильно програє.
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Об'єм тесту розрахований на стандартну прямокутну форму для кексу.
-
Скляні, керамічні та антипригарні форми можна ніяк додатково не обробляти, охолоджений кекс вискакує з них сам.
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При остиганні сироп загусне, для нанесення його на кекс може знадобитися розігріти сироп.
Гарбузовий кекс із апельсиновим сиропом
Продукти (на 9 порцій):
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Масло вершкове (краще маргарином не замінювати) – 125 г
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Цукор – 175 г
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Яйце куряче - 3 шт.
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Гарбуз – 200 г у вигляді пюре
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Борошно пшеничне – 250 г
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Ванільний цукор – 1 ч.л.
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Розпушувач тесту – 1 год.
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Сіль – 1 щіпка (-і)
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Апельсин – 1 шт.
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Лимон – 0.5 шт.
Покроковий рецепт приготування:
-
Включити духовку на розігрівання до 180°С.
-
У велику миску викласти розм'якшене масло, 100 г цукру із загального обсягу, ванільний цукор та сіль.
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Збити міксером на високій швидкості 3-4 хвилини до повітряного світлого крему.
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Додати в масляну суміш яйця та гарбузове пюре,
-
Збити міксером до поєднання компонентів.
-
Додати в тісто борошно з розпушувачем,
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Перемішати лопаткою до однорідності.
-
Викласти тісто у форму
-
Розрівняти поверхню лопаткою.
-
Випікати кекс при 180 ° С 40-45 хвилин на режимі верх-низ. Час приготування може змінюватися через особливості духовки та розмір форми. Готовність перевірити зубочисткою.
-
З апельсина зняти цедру (лише верхній шар).
-
Віджати сік з лимона та апельсина, має вийти близько 150 г. За потреби можна віджати ще сік.
-
Для приготування сиропу в невеликий ківш або сотейник влити цитрусовий сік, додати 75 г цукру,
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Довести всі інгредієнти до кипіння.
-
Зменшити вогонь, варити сироп, помішуючи лопаткою, 10-15 хвилин. Може знадобитися різна кількість часу, залежно від вибраного посуду та нагрівання.
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Готовий кекс полити сиропом
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Посипати апельсиновою цедрою.
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Кекс можна їсти відразу теплим або дочекатися, поки він охолоне.
Смачного!
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