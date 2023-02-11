11.02.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Гарбузово-шоколадний кекс у мультиварці
Гарбузова випічка - ніжна, злегка волога, ароматна та чудово оранжевого кольору, підкорює з першого укусу.
Гарбузово-шоколадний кекс у мультиварці
Як пише РЕДПОСТ
, шматок такого кексу можна подати до ранкового чаю або з'їсти увечері зі склянкою молока. Можна дати дитині із собою до школи, чоловіка на роботу. Не залишиться він непоміченим і на святковому столі, особливо якщо полити його гарною глазур'ю, наприклад шоколадною.
Гарбузово-шоколадний кекс у мультиварці
Продукти на 6-8 порцій:
-
Борошно - 200 р.
-
Гарбуз – 150 г. (у вигляді пюре)
-
Олія вершкове – 125 г.
-
Яйце – 3 шт.
-
Цукор - 150 р.
-
Какао-порошок – 5 ст.
-
Ванільний цукор – 1 ст.л.
-
Розпушувач тіста – 1,5 ч.л.
-
Сіль – щіпка
Покроковий рецепт приготування
-
Вершкове масло розтопити.
-
Яйця збити із цукром добіла.
-
Ввести гарбузове пюре та ванільний цукор, перемішати до повної однорідності.
-
Приготувати гарбузове пюре дуже просто різними способами, з яких можна вибрати найбільш зручний. Можна зварити гарбуз у воді до м'якості, приготувати в мікрохвильовій печі, зварити в пароварці або мультиварці, у фользі, у духовці.
-
Печений чи зварений гарбуз очищаємо від шкірки, подрібнюємо блендером у пюре і можна додавати у випічку або кашу.
-
Борошно просіємо з розпушувачем і всипаємо до збитих яйців, змішуючи лопаткою вручну.
-
Гарбузове пюре змішуємо з вершковим маслом та розтертими з цукром яйцями.
-
Додаємо розтоплене вершкове масло|мастило|, сіль|соль| і перемішуємо, але не збиваючи.У гарбузове тісто додаємо розтоплене вершкове масло|мастило| і сіль|соль|
-
Суміш поділяємо на дві частини, відокремлюємо дві третини та одну третину.
-
До однієї третини додаємо п'ять столових ложок порошку какао.
-
До однієї третини гарбузового тіста додаємо какао
-
Злегка змащуємо вершковим маслом чашу мультиварки та викладаємо половину тіста без какао.
-
Половина тіста без какао в чаші змащеною олією
-
Поверх кладемо тісто з какао, завершуємо знову світлим тістом.
-
Беремо лопатку або вилку і трохи перемішуємо тісто, щоб шари перемішалися.
-
Кекс випікаємо одну годину тридцять хвилин у режимі Випічка.
-
Готовність перевіряємо дерев'яною поличкою, вона має вийти з сухого тіста. \
-
Коли кекс буде готовий, виймаємо чашу з мультиварки, даємо трохи охолонути і перевертаємо кекс на решітку для охолодження.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0