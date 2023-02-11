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11.02.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Гарбузово-шоколадний кекс у мультиварці

Гарбузова випічка - ніжна, злегка волога, ароматна та чудово оранжевого кольору, підкорює з першого укусу.


Гарбузово-шоколадний кекс у мультиварці
Як пише РЕДПОСТ, шматок такого кексу можна подати до ранкового чаю або з'їсти увечері зі склянкою молока. Можна дати дитині із собою до школи, чоловіка на роботу. Не залишиться він непоміченим і на святковому столі, особливо якщо полити його гарною глазур'ю, наприклад шоколадною.

Гарбузово-шоколадний кекс у мультиварці

Продукти на 6-8 порцій:

 

  • Борошно - 200 р.
  • Гарбуз – 150 г. (у вигляді пюре)
  • Олія вершкове – 125 г.
  • Яйце – 3 шт.
  • Цукор - 150 р.
  • Какао-порошок – 5 ст.
  • Ванільний цукор – 1 ст.л.
  • Розпушувач тіста – 1,5 ч.л.
  • Сіль – щіпка

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Вершкове масло розтопити.
  2. Яйця збити із цукром добіла.
  3. Ввести гарбузове пюре та ванільний цукор, перемішати до повної однорідності.
  4. Приготувати гарбузове пюре дуже просто різними способами, з яких можна вибрати найбільш зручний. Можна зварити гарбуз у воді до м'якості,  приготувати в мікрохвильовій печі, зварити в пароварці або мультиварці, у фользі, у духовці.
  5. Печений чи зварений гарбуз очищаємо від шкірки, подрібнюємо блендером у пюре і можна додавати у випічку або кашу.
  6. Борошно просіємо з розпушувачем і всипаємо до збитих яйців, змішуючи лопаткою вручну.
  7. Гарбузове пюре змішуємо з вершковим маслом та розтертими з цукром яйцями.
  8. Додаємо розтоплене вершкове масло|мастило|, сіль|соль| і перемішуємо, але не збиваючи.У гарбузове тісто додаємо розтоплене вершкове масло|мастило| і сіль|соль|
  9. Суміш поділяємо на дві частини, відокремлюємо дві третини та одну третину.
  10. До однієї третини додаємо п'ять столових ложок порошку какао.
  11. До однієї третини гарбузового тіста додаємо какао
  12. Злегка змащуємо вершковим маслом чашу мультиварки та викладаємо половину тіста без какао.
  13. Половина тіста без какао в чаші змащеною олією
  14. Поверх кладемо тісто з какао, завершуємо знову світлим тістом.
  15. Беремо лопатку або вилку і трохи перемішуємо тісто, щоб шари перемішалися.
  16. Кекс випікаємо одну годину тридцять хвилин у режимі Випічка.
  17. Готовність перевіряємо дерев'яною поличкою, вона має вийти з сухого тіста. \
  18. Коли кекс буде готовий, виймаємо чашу з мультиварки, даємо трохи охолонути і перевертаємо кекс на решітку для охолодження.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ефектний італійський омлет фріттату зі шпинатом, помідорами та сиром фета.
 

 


Тэги:  рецепт, кекс, гарбуз, шоколад, випічка, масло
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