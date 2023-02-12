Під час обстрілу Харкова оккупантами поранено людину - ХОВА

Ворогом нанесено удар по інфраструктурі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.
За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.
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День сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів та планів до справи, при цьому не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.
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