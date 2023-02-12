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12.02.2023  00:28   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харкова оккупантами поранено людину - ХОВА

Ворогом нанесено удар по інфраструктурі Харкова.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу. 

За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові було обговорено відновлення зруйнованої інфраструктури міста.
 

Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харьков, харків
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