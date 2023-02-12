12.02.2023 00:28 Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харкова оккупантами поранено людину - ХОВА

Ворогом нанесено удар по інфраструктурі Харкова.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.



