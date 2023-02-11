11.02.2023 20:27 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорено відновлення зруйнованої інфраструктури міста

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм обговорили взаємодію міської та державної влади щодо відновлення інфраструктури Харкова, пошкодженої внаслідок російської агресії. Ігор Терехов поінформував, що найбільше постраждали об'єкти житлового фонду, соціальної та критичної інфраструктури. Наприклад, відновлення потребують 50 медустанов і 106 дитячих садків.

Своєю чергою Мустафа Найєм зазначив, що агенція готова вже зараз взяти на себе реалізацію кількох пріоритетних для міста проєктів. За його словами, для цього необхідно обрати у кожному напрямі по три проєкти та надати проєктно-кошторисну документацію. Після цього паралельно з реалізацією цих проєктів розроблятиметься документація для наступних.

Ігор Терехов наголосив, що зі свого боку зробить все можливе, щоб реалізація цих проєктів почалася якнайшвидше.



