11.02.2023 21:03 Євген Клочко

На які проблеми вказує живіт, що випирає, і як його можна позбутися

З проблемою живота, що випирає, все частіше стикаються представниці прекрасної статі. І скільки дієт не дотримувалася дівчина, як би вона не навантажувала себе фізичними вправами для преса, часто це ніяк не спрацьовує. Чому шлунок розтягується і як прибрати живіт, що випирає, розповімо далі.

Про які проблеми у жінок говорить живіт, що випирає

Якщо дуже часто і багато їсти, можна розтягнути шлунок. Однак його також швидко можна підтягнути. Для цього досить легко зменшити порції. Через деякий час людина починає звикати до такої кількості їжі, оскільки її шлунок зменшився обсягом. Однак живіт, що стирчить, від цього нікуди не подінеться.

Якщо дієти не допомагають і при цьому після кожного прийому їжі ви відчуваєте тяжкість, справа не в їжі. За словами лікаря Володимира Животова, причиною цього є шлунок, що опустився. Найчастіше опущення внутрішніх органів з'являється через травми крижів і куприка. Все працює дуже просто: людина при падінні ударяється куприком, а в цей час хребет зупиняється і всі прив'язані до нього органи інерції спускаються вниз, розтягуючи при цьому м'язи.

Не варто розраховувати на те, що органи потім зможуть самостійно повернутися на своє місце. Для того, щоб це сталося, потрібна стороння допомога. Якщо у вас опущений шлунок, то після кожного прийому їжі ви можете відчувати тяжкість. Тут уже дієти не допоможуть і треба шукати інший спосіб, який допоможе позбавитися проблеми.

Як прибрати живіт, що випирає

За словами лікаря-остеопату, є одна універсальна фізична вправа, яка допоможе досягти бажаного ефекту і при цьому дозволить зміцнити м'язи. Необхідно зробити таке:

прийміть вихідне положення - треба лягти на спину, бажано на підлозі, головне, щоб поверхня була максимально рівною. Руки опустіть уздовж тіла, а ноги потрібно зігнути в колінах;

дихати слід животом повільно. Робимо 3 вдиху і видиху, і втретє треба видихом ніби видути з себе все повітря;

максимально сильно втягуємо живіт, намагаючись підтягнути його до спини;

затримуємо на деякий час дихання;

потім, за допомогою пальців, акуратними та повільними рухами тягнемо живіт у напрямку від лона нагору, намагаючись дістати пупка. Весь цей час живіт повинен бути добре втягнутий;

як тільки дістанетеся до мети у вигляді пупка, повертайтеся у вихідне положення;

повільно вдихаємо носом.

Таку вправу бажано повторити кілька разів, а для досягнення бажаного ефекту краще робити перед сном. Не бійтеся, якщо спочатку ви відчуватимете дискомфорт - це абсолютно нормально. Через деякий час ці відчуття пройдуть.

Нагадаємо, що однією з найбільш проблемних зон жіночої фігури є живіт. А якщо ви тільки почали займатися спортом і правильно харчуватися, але хочете виглядати витончено вже зараз, ви можете виправити свої недоліки за допомогою кількох простих порад від стилістів



