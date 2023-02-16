16.02.2023 21:04 Євген Клочко

Як правильно входити у розвантажувальний день, щоб потім не зірватися

Здорове харчування є запорукою підтягнутої фігури та гарної шкіри. До того ж організм у достатній кількості отримує вуглеводи, білки, жири, мінерали та вітаміни. Найчастіше під здоровим харчуванням мають на увазі меню, яке включає овочі, фрукти, злаки, морепродукти, нежирну рибу і м'ясо. Про жодні фастфуди мови й бути не може.

Якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів або зрушити вагу з мертвої точки, можна тимчасово скоротити раціон. Для цього можна скористатися розвантажувальним днем. Однак, щоб він приніс користь, слід вибирати корисні варіанти.

Що таке розвантажувальний день та як правильно його проводити

Перед тим, як розпочинати розвантажувальні дні, слід розібратися що це таке і в чому секрет їх ефективності. Якщо не вдаватися до складних медичних термінів, то розвантажувальні дні — це час, коли знижується кількість вжитої їжі. Є й крайні методи, коли людям доводиться практично повністю відмовлятися від їжі, натомість дотримуватися питного режиму.

Наразі розвантажувальні дні прийнято називати “імітацією голодування”. Так, протягом дня ви в 1-2 рази скорочуєте кількість споживаних калорій. Щодо періодичності, то це строго індивідуально, залежно від того, якого результату ви хочете досягти.

До обмежень у цей період слід віднести вживання жирної та шкідливої їжі. Не можна їсти солодощі та рафіновані продукти. І звичайно ж, ні про який фастфуд і мови бути не може.

Розвантажувальний день: які варіанти корисні та як не зірватися

Ніхто не говорить про те, що вам доведеться повністю відмовитись від їжі. Це неправильно, оскільки викликає стрес у організму. Щоб все було правильно, важливо дотримуватися 5 простих кроків підготовки організму до розвантажувальних днів.

Крок 1 . Треба заздалегідь розпочати підготовку до розвантажувальних днів, знижуючи кількість їжі, що вживається. Бажано це робити за 2-3 дні перед стартом.

. Треба заздалегідь розпочати підготовку до розвантажувальних днів, знижуючи кількість їжі, що вживається. Бажано це робити за 2-3 дні перед стартом. Крок 2. Потрібно грамотно підібрати час для старту. Іншими словами, якщо ви працюєте в кафе чи ресторані, то не ціла доба буде справжньою катастрофою. Тому в цьому випадку слід дочекатися вихідних.

Потрібно грамотно підібрати час для старту. Іншими словами, якщо ви працюєте в кафе чи ресторані, то не ціла доба буде справжньою катастрофою. Тому в цьому випадку слід дочекатися вихідних. Крок 3 . Слід створити правильну обстановку. Якщо у вас холодильник повністю завантажений різними продуктами, навряд чи вам вдасться не зірватися. Тому за кілька днів до старту слід забути про походи до супермаркету.

. Слід створити правильну обстановку. Якщо у вас холодильник повністю завантажений різними продуктами, навряд чи вам вдасться не зірватися. Тому за кілька днів до старту слід забути про походи до супермаркету. Крок 4. Не варто думати, що під час розвантажувальних днів взагалі не можна їсти. Це не так. Можна вибрати щось смачне, але цей продукт має бути корисним. Дозволено: яблука, огірки, кефір, гречка, ківі і т.д.

Не варто думати, що під час розвантажувальних днів взагалі не можна їсти. Це не так. Можна вибрати щось смачне, але цей продукт має бути корисним. Дозволено: яблука, огірки, кефір, гречка, ківі і т.д. Крок 5. Вихід із розвантажувальних днів. Поступово слід додавати у свій раціон звичні для вас продукти, але порції мають бути невеликими.

За допомогою цих кроків ви навіть не помітите, як пройдуть розвантажувальні дні. Результатом такого голодування ви залишитеся задоволені, тим більше, що для організму це не шкідливо.

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