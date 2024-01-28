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28.01.2024  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо дієтичний овочевий суп із вівсяними пластівцями.

Дуже корисний рецепт супу, що підійде навіть під медичні дієти.

 
Як пише РЕДПОСТ, легкі та корисні супи – ідеальний перекус, не шкодять фігурі та зігрівають у найхолодніші зимові дні.
 

Дієтичний овочевий суп з вівсяними пластівцями

 

Продукти:

 
  • 1 л овочевого бульйону,
  • 1 морква,
  • 100 г вівсяних пластівців,
  • 1 ст. лимонного соку,
  • 100 г чорносливу,
  • 1 зелене яблуко,
  • 2 ст. оливкової олії,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати соломкою чорнослив, моркву та яблуко,
  2. Збризкати лимонним соком.
  3. Протушкувати їх близько 10 хвилин у невеликій кількості води.
  4. Вівсяні пластівці залити киплячим бульйоном
  5. Проварити 7 хвилин
  6. Перетерти через сито.
  7. Додати моркву, яблуко, чорнослив, спеції та олію,
  8. Довести до кипіння
  9. Зняти з вогню.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати суфле із курки з молоком.

 

Тэги:  рецепт, суп, дієта, бульйон, морква, лимонний сік, яблука, олія
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