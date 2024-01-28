Виставка відомого харківського художника Гамлета Зіньківського відкрилась в ЄрміловЦентрі (фото)

28 січня у Харкові розпочала роботу виставка харківського художника Гамлета Зіньківського "Незавершений 2023-й".
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Цього дня будуть відмінно вдаватися справи, в яких потрібно думати головою. А от сфера почуттів і емоцій тимчасово відступить на другий план – так само, як і все інше, що суперечить строгим законам логіки.
Весь день у Харкові буде хмарним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 28 січня відзначається День захисту персональних даних.
влажность:
давление:
ветер: