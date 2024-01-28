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28.01.2024  20:24   

Виставка відомого харківського художника Гамлета Зіньківського відкрилась в ЄрміловЦентрі (фото)

28 січня у Харкові розпочала роботу виставка харківського художника Гамлета Зіньківського "Незавершений 2023-й".

Харків, виставка, Гамлет Зіньківський

Виставка "Незавершений 2023-й" — це вже шостий річний щоденниковий проєкт, що виконується художником від дня у день протягом всього року (2013, 2015, 2017, 2019, 2021).
 
На виставці представлені 365 нарисів, створених Гамлетом Зіньківським на папері впродовж 2023-го року, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Добре, що на початку проєкту не використав популярне тоді формулювання "Рік Перемоги". Війна триває, забираючи, вбиваючи кращих. Кожен малюнок недороблений, незавершений, ніби рік без одного дня. Занадто багато бійців уже ніколи не зайдуть у мій дім, на мою маленьку кухню. Здається, що якась частка мене назавжди залишиться у 2023, а решта мене до кінця днів буде боротись зі Злом” - розповідає художник.
 
Виставка триватиме з 28 січня до 3 березня.
 
"ЄрміловЦентр" працює з вівторка по неділю, з 12:00 до 19:00. Вхід вільний.


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Тэги:  харків, виставка, гамлет зіньківський, єрміловцентр
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