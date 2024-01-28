28.01.2024 20:03 Дмитро Колонєй

У НБУ розповіди, як перевіряти справжність доларів

Спосіб, який завжди дасть правильний результат

Якщо виникли сумніви щодо справжності купюр іноземної валюти, можна звернутися у банки (філії, відділення), здійснюють валютно-обмінні операції.

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Такі структури приймають банкноти та разом із заявою пред'явника та довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження передають Національному банку України.

"Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснює Департамент грошового обігу Національного банку України безкоштовно. Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношування та пошкодження повертаються ініціатору дослідження (банку)", - пояснюють у НБУ.

А ось підроблені банкноти з обігу вилучають. При цьому відшкодування за них не сплачується, а самі купюри передають поліції. Банк повідомляє клієнта про такі результати дослідження.