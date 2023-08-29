29.08.2023 12:24 Рита Парфенова

Купівля валюти онлайн: у яких банках доступна ця послуга

Із 29 серпня 2023 року Національний банк вперше з початку повномасштабної війни дає змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Чи запустили послугу безготівкового продажу іноземної валюти популярні банки, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.

Монобанк

Клієнти Монобанку вже можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у застосунку. Валюту можна купити за курсом 37,44 грн за долар та 40,89 грн за євро. Для здійснення операції необхідно зайти до валютної картки, ввести необхідну суму (пам'ятаємо про обмеження) і після цього вона з'явиться на вашому рахунку.

Як оформити валютну картку Монобанку

встановіть додаток банку та подайте заявку на видачу гривневої картки (для тих, хто раніше не користувався послугами цього банку),

пройдіть верифікацію (зустріч із представником Монобанку),

авторизуйтеся в програмі,

активуйте картку (поповнити рахунок або сплатити будь-яку з покупок),

відкрийте меню «Карти та рахунки» (потягти за відповідну іконку у верхній частині екрана), виберіть «Відкрити картку або рахунок»,

у наступному меню перейти до розділу «Карти». Вказати бажану валюту майбутньої картки. Вибрати «Відкрити».

ПриватБанк

Для клієнтів ПриватБанку послуга з купівлі валюти онлайн ще не доступна - наразі ще ведуться необхідні роботи.



«ПриватБанк запустить безготівкову продаж валюти через Приват24 в межах встановленого НБУ ліміта після проведення необхідних налаштувань сервіса», - повідомили у фінустанові.

ПУМБ та Райффайзенбанк

Для клієнтів банку ПУМБ здійснити обмін іноземної валюти онлайн неможливо. У техпідтримці банку відповіли, що інформації щодо змін у банку наразі немає.



Додамо, що в «Райффайзенбанк» послуга з купівлі валюти онлайн наразі також не доступна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що порібно зробити українським біженцям, аби отримати гроші.