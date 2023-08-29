Харківського торговця наркотиками посадили під арешт

Чоловік робив схованки у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нацполіцію, правоохоронці зупинили чоловіка, у якого при собі було 54 пакети з наркотичною речовиною. Цей «товар» порушник зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Також встановлено, що він встиг зробити 28 схованок у Новобаварському та Холодногірському районах.
45-річного чоловіка біло затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Судом чоловіку обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.
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