29.08.2023 13:17 Рита Парфенова

Харківського торговця наркотиками посадили під арешт

Чоловік робив схованки у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нацполіцію, правоохоронці зупинили чоловіка, у якого при собі було 54 пакети з наркотичною речовиною. Цей «товар» порушник зберігав при собі з метою подальшого збуту.



Також встановлено, що він встиг зробити 28 схованок у Новобаварському та Холодногірському районах.



45-річного чоловіка біло затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



Судом чоловіку обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.