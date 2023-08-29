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29.08.2023  13:17   Рита Парфенова

Харківського торговця наркотиками посадили під арешт

Чоловік робив схованки у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова

Поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини на території Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нацполіцію, правоохоронці зупинили чоловіка, у якого при собі було 54 пакети з наркотичною речовиною. Цей «товар» порушник зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Також встановлено, що він встиг зробити 28 схованок у Новобаварському та Холодногірському районах.

45-річного чоловіка біло затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за  ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Судом чоловіку обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.

Поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини на території Харкова

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, харків
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