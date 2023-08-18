18.08.2023 09:18 Рита Парфенова

У прикордонному селищі Харківщини знайшли патрони та наркотики

У селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, в ході відпрацювання території у селищі Козача Лопань поліцейські викрили жінку у незаконному обігу наркотиків. У порушниці вилучили наркотичні речовини.

Також у тому ж населеному пункті працівники поліції виявили у 48-річного чоловіка понад 50 патронів різного калібру. Відкрито кримінальне провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1071 повідомлення про правопорушення та події.