Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1071 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Для проведення перевірки та розслідування можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп та здійснення пропагандистської діяльності, до територіальних підрозділів Головного управління національної поліції в Харківській області було доставлено 30 осіб для подальшої перевірки.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів.
У місті Первомайський поліцейські склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раныше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.
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