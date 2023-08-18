18.08.2023 08:27 Рита Парфенова

Під загрозою повторних ворожих обстрілів рятувальники гасили пожежі на Харківщині

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби у Куп’янському районі трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



Внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів 17 серпня о 07:07 сталося загоряння в гаражному кооперативі, що розташований у селі Новоосинове Куп'янської громади. Вогнем був охоплений один з гаражних боксів площею 50 квадратних метрів. О 07:33 на місце події прибули рятувальники з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які складалися з двох оперативних відділень. В загальній складності на місці події працювало 7 рятувальників та було задіяно 2 одиниці техніки. Незважаючи на постійну загрозу повторних обстрілів, вогнеборці швидко прийнялися за гасіння пожежі та досягли її ліквідації о 08:09. На щастя, ніхто не постраждав.



О 10:17 внаслідок чергового акту терору цивільного населення м. Куп’янська російськими загарбниками виникли одночасно 2 пожежі. Загорілась господарча, літня кухня та 2 гаражі за однією адресою та приватних будинок за іншою. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. На час їх прибуття загальна площа в обох випадках складала по 80 кв.м. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 12:15. Внаслідок удару російських терористів 1 людина загинула і 1 отримала поранення.



Заналом протягом доби з 17 серпня по 18 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.