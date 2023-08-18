У Харкові тимчасово закриють проїзд однією з центральних вулиць

У суботу, 19 серпня, вулицю Гуданова у Харкові частково перекриють для проїзду автотранспорту.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, буде заборонений рух транспорту вулицею Гуданова, на ділянці від вулиці Політехнічної до вулиці Пушкінської. Термін перекриття руху: з 8:30 по 14:30 19 серпня.
За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, дорогу перекричатимуть через проведення робіт з кронування дерев.
Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Пушкінською, Максиміліанівською, Політехнічною та ін.
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