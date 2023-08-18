18.08.2023 10:25 Рита Парфенова

Військові злочини окупантів на території Харківщини фіксуються слідчими: фото

Протягом останніх 24 годин військові рф обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківськох області, внаслідок обстрілів минулої доби загинула 61-річна жінка, 60-річна отримала тілесні ушкодження. Це сталося під час ворожого обстрілу міста Куп'янськ, внасыдок якого зруйнований приватний будинок, господарчі споруди та гараж.



У місті Вовчанськ та селі Вовчанські Хутори пошкоджені приватні будинки.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.



За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.