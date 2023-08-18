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18.08.2023  10:25   Рита Парфенова

Військові злочини окупантів на території Харківщини фіксуються слідчими: фото

Протягом останніх 24 годин військові рф обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще одна отримала поранення: слідчі реєструють воєнні злочини окупантів на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківськох області, внаслідок обстрілів минулої доби загинула 61-річна жінка, 60-річна отримала тілесні ушкодження. Це сталося під час ворожого обстрілу міста Куп'янськ, внасыдок якого зруйнований приватний будинок, господарчі споруди та гараж.

У місті Вовчанськ та селі Вовчанські Хутори пошкоджені приватні будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.

 

Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще одна отримала поранення: слідчі реєструють воєнні злочини окупантів на Харківщині

Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще одна отримала поранення: слідчі реєструють воєнні злочини окупантів на Харківщині

Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще одна отримала поранення: слідчі реєструють воєнні злочини окупантів на Харківщині

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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