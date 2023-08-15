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15.08.2023  17:31   Дмитро Колонєй

По харківському провулку заборонено проїзд на півтора місяці

Про обмеження руху та чому це зроблено, розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


По харківському провулку заборонено проїзд на півтора місяці
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, до 1 жовстня 2023 року заборонено рух транспорту у пров. Лопатинському, на ділянці між вулицями Кооперативна та Кузнечна, що пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» аварійно-відновлювальних робіт на магістральному трубопроводі.
 
Об’їзд закритої ділянки здійснюється вул. Університетською, вул. Кузнечною, пров. Троїцьким та іншими прилеглими вулицями.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ремонт припинить рух харківського трамваю по Клочківській та проспекту Перемоги, алу буде запушено автобус.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  рух, заборона, харків, обмеження, ремонт, тепло
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