15.08.2023 15:45 Дмитро Колонєй
Ремонт припинить рух харківського трамваю по Клочківській та проспекту Перемоги
Про це поінфомували у харіківському Департаменті інфраструктури.
Ремонт припинить рух харківського трамваю по Клочківській та проспекту Перемоги
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, 16 серпня 2023 року буде припинений рух трамваїв на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до вул. Новгородської, буде припинений. Обмеження буде діяти з 10:00 до 16:00 1 та пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
Трамвай №20 курсуватиме наступним чином:
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розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська».
Курсуватиме тимчасовий автобус №221 за маршрутом:
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пр. Перемоги (розворотне коло трамваю) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Новгородська.
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