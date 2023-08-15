15.08.2023 16:21 Дмитро Колонєй

Обшахраював ліцей на Харківщині злодюга-підрядник

На Харківщині судитимуть недобросовісного підрядника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у вересні 2020 року будівельна компанія, запропонувавши найменшу ціну, виграла тендер на проведення робіт з капітального ремонту одного з ліцеїв, розташованих на території колишнього Кегичівського району (наразі це Красноградський район).

Між Кегичівською районною адміністрацією та підприємством-підрядником було укладено відповідний договір. Однак директор ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс неправдиві відомості до акта виконаних робіт, включивши в офіційний документ роботи, які фактично не виконувались.

На підставі цього акта на рахунок підрядника було перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків місцевому бюджету.

Справу розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.