15.08.2023 16:21 Дмитро Колонєй
Обшахраював ліцей на Харківщині злодюга-підрядник
На Харківщині судитимуть недобросовісного підрядника.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у вересні 2020 року будівельна компанія, запропонувавши найменшу ціну, виграла тендер на проведення робіт з капітального ремонту одного з ліцеїв, розташованих на території колишнього Кегичівського району (наразі це Красноградський район).
Між Кегичівською районною адміністрацією та підприємством-підрядником було укладено відповідний договір. Однак директор ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс неправдиві відомості до акта виконаних робіт, включивши в офіційний документ роботи, які фактично не виконувались.
На підставі цього акта на рахунок підрядника було перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків місцевому бюджету.
Справу розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.
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