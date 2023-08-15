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15.08.2023  16:21   Дмитро Колонєй

Обшахраював ліцей на Харківщині злодюга-підрядник

На Харківщині судитимуть недобросовісного підрядника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у вересні 2020 року будівельна компанія, запропонувавши найменшу ціну, виграла тендер на проведення робіт з капітального ремонту одного з ліцеїв, розташованих на території колишнього Кегичівського району (наразі це Красноградський район).
 
Між Кегичівською районною адміністрацією та підприємством-підрядником було укладено відповідний договір. Однак директор ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс неправдиві відомості до акта виконаних робіт, включивши в офіційний документ роботи, які фактично не виконувались. 
 
На підставі цього акта на рахунок підрядника було перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків місцевому бюджету.
 
Справу розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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