15.08.2023 16:58 Дмитро Колонєй
Мешканці Харкова можуть отруїтися кавунами
Про особливості споживання ягоди розповіли у Департаменті охорони здоров’я Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент охорони здоров’я, причиною отруєння кавунами можуть стати бактеріальні збудники через надбиті, надрізані кавуни або ж придбані в місцях, де не дотримуються санітарно-гігієнічних норм.
Що потрібно робити, аби запобгти небезпеці
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ретельно мити кавун під проточною водою перед споживанням
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не купувати на стихійних ринках, біля трас.
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розрізані кавуни зберігати лише в холодильнику.
Що важливо знати
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У літрі кавунової м’якоті міститься приблизно 60 г цукру, тож, щоб уникнути значного глікемічного навантаження на організм, пам’ятайте про міру в розмірі порцій та поєднуйте споживання кавунів з багатою на клітковину їжею.
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Вагітним жінкам не можна зловживати м’якоттю кавуна, адже це може призвести до надмірного навантаження на нирки. Людям із захворюваннями сечостатевої системи теж необхідно дозувати споживання кавунів, особливо якщо ці хвороби ускладнені наявністю каменів у нирках, адже можна спровокувати їх відходження.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в супермаркетах дешевшають кавуни та дині.
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