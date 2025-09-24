24.09.2025 11:49 Рита Парфенова

ДБР повідомило підозру екстопменеджерці харківського банку в мільйоних розтратах

Колишня в.о. Голови Правління банку підозрюється в організації незаконного виведення майна на сотні мільйонів гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ , працівники Державного бюро розслідувань встановили , що колишня в.о. Голови Правління одного з харківських банків, який перебував у стані ліквідації, була організатором протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості. Для реалізації оборудки вона залучила афілійовану юридичну особу, представником якої виступила підлегла службова особа банку.

У березні 2023 року ДБР викрило схему переоформлення нерухомості на суму близько 360 млн грн через українську компанію, підконтрольну власнику банку, та дві іноземні структури, які потрапили під санкції РНБО. Розслідування показало зв’язки цих компаній з російським букмекером та іншими суб’єктами, що загрожували національній безпеці. Фактичними бенефіціарами майна стали громадяни держави-агресора.

Колишній топменеджерці та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах) — покарання до 12 років ув’язнення. Раніше ДБР уже повідомило про підозру ще шістьом особам, причетним до оборудки, включно з директором відділення банку, нотаріусом та представниками компаній.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. У червні 2023 року за клопотанням ДБР та Офісу ГП суд арештував активи компанії-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» на понад 1,8 млрд грн. Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС остаточно застосувала стягнення активів компанії у дохід держави, загальна сума — близько 2,5 млрд грн.

