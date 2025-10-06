06.10.2025 14:49 Рита Парфенова

У тещі колишнього ТЦК-шника з Харкова конфіскували елітні авто

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП і постановив конфіскувати два автомобілі, якими користувався колишній керівник районного ТЦК у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури домоглися конфіскації двох дорогих автомобілів, що фактично належали родині колишнього керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова.

За даними слідства, у 2022–2023 роках теща посадовця придбала Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200, загальна вартість яких перевищує 3,4 млн грн. Насправді автомобілями користувався сам екскерівник ТЦК та його близькі.

Фінансовий аналіз показав, що офіційні доходи чоловіка та членів його сім’ї не могли забезпечити придбання таких транспортних засобів.

3 жовтня 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позов прокурора САП про цивільну конфіскацію активів, формально оформлених на родичів, але фактично належних посадовцю.

Суд визнав необґрунтованим активом Toyota Camry Hybrid і постановив стягнути її вартість у дохід держави — 1,598 млн грн. Крім того, ухвалено рішення про конфіскацію Lexus NX200, зареєстрованого на тещу службовця.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів із моменту складення повного тексту.

