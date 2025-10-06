    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині викрили 21-річну жінку, яка за 25 тисяч доларів організовувала втечу військовозобов’язаних за кордон
06.10.2025  14:32   Рита Парфенова

На Харківщині викрили 21-річну жінку, яка за 25 тисяч доларів організовувала втечу військовозобов’язаних за кордон

Поліцейські спільно з СБУ задокументували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Фігурантку затримано після отримання грошей.

Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині правоохоронці викрили 21-річну жінку, яка організувала схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За 25 000 доларів вона обіцяла клієнту допомогти перетнути державний кордон із Румунією. За планом, чоловіка мали спочатку доставити з Харкова до Ужгорода, а далі – нелегально вивезти через позаофіційні пункти пропуску.

Після передачі грошей біля тимчасового контрольно-пропускного пункту на виїзді з області правоохоронці затримали зловмисницю. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові керівник районного ТЦК безпідставно «знімав» ухилянтів з розшуку.
