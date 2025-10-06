На Харківщині прогнозують небезпечно низький рівень води у Сіверському Дінці

З 7 по 9 жовтня на ділянці річки Сіверський Донець між Чугуєвом і Змієвом очікується подальший спад рівня води до показників стихійного гідрологічного явища третього рівня небезпеки.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні гідрологічні явища на річці Сіверський Донець, передає РЕДПОСТ.
Протягом 7–9 жовтня у межах ділянки від Чугуєва до Змієва прогнозується подальше зниження рівня води на 1–5 см за добу.
Згідно з Каталогом небезпечних гідрологічних явищ минулих років, біля міста Зміїв рівень води може досягти позначки початкового рівня стихійного гідрологічного явища (СГЯ ІІІ — низькі рівні). Це може призвести до припинення роботи насосної станції та обмеження водозабору.
Рівень небезпеки — ІІІ (коричневий).
