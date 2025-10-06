    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Суд підтвердив повернення громаді Харкова житлового будинку
06.10.2025  13:16   Рита Парфенова

Суд підтвердив повернення громаді Харкова житлового будинку

Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури щодо незаконної приватизації офісного та підвального приміщення на вул. Греківській у Харкові. Майно площею майже 170 кв. м повернеться до комунальної власності.

Суд підтвердив повернення Харкову житлового будинку на Греківській
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У 2017 році право власності на нежитлове приміщення громадського призначення та підвальні приміщення житлового будинку на вул. Греківській у Харкові було оформлено на приватну особу. Загальна вартість майна перевищує 1,2 млн грн. Пізніше нерухомість передавалася іншій особі на підставі договору дарування, що призвело до незаконного вибуття об’єкта з комунальної власності.
 
Суд підтвердив повернення Харкову житлового будинку на Греківській
 
Немишлянська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування незаконної реєстрації та визнання недійсним договору дарування. Суд першої інстанції задовольнив позов, але відповідач подав апеляцію. Полтавський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги та підтримав позицію прокуратури. Постанова набрала законної сили, після чого прокуратура вживає заходів для фактичного повернення майна громаді Харкова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують справу щодо заниження вартості земель рекреаційного призначення, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 15 млн грн.

Тэги:  нерухомість, прокуратура, земля, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Надзвичайні події Забудовник у Харкові не сплатив пайовий внесок: прокуратура подала позов на 7,2 млн грн 26.04 Надзвичайні події Укрзалізницю хочуть зобов'язати привести до ладу культурну пам'ятку Харкова 05.03 Надзвичайні події Шахраї втратили квартиру: перемога прокуратури у боротьбі за власність міста Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 