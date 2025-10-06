Суд підтвердив повернення громаді Харкова житлового будинку

Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури щодо незаконної приватизації офісного та підвального приміщення на вул. Греківській у Харкові. Майно площею майже 170 кв. м повернеться до комунальної власності.
