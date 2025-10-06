06.10.2025 13:16 Рита Парфенова

Суд підтвердив повернення громаді Харкова житлового будинку

Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури щодо незаконної приватизації офісного та підвального приміщення на вул. Греківській у Харкові. Майно площею майже 170 кв. м повернеться до комунальної власності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У 2017 році право власності на нежитлове приміщення громадського призначення та підвальні приміщення житлового будинку на вул. Греківській у Харкові було оформлено на приватну особу. Загальна вартість майна перевищує 1,2 млн грн. Пізніше нерухомість передавалася іншій особі на підставі договору дарування, що призвело до незаконного вибуття об’єкта з комунальної власності.

Немишлянська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування незаконної реєстрації та визнання недійсним договору дарування. Суд першої інстанції задовольнив позов, але відповідач подав апеляцію. Полтавський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги та підтримав позицію прокуратури. Постанова набрала законної сили, після чого прокуратура вживає заходів для фактичного повернення майна громаді Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують справу щодо заниження вартості земель рекреаційного призначення, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 15 млн грн.